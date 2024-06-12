Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та США на саміті G7 вже цього тижня - Єрмак

Радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами на саміті G7 уже цього тижня, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Мій добрий друг, радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував підписання безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами на саміті G7 вже цього тижня, який відвідає президент України Володимир Зеленський. Це буде вже 16-та угода. Велика честь очолювати команду делегації щодо підписання безпекових гарантій", - написав Єрмак у телеграм-каналі в середу.

"Ми пройшли великий шлях співпраці з США, і вся команда зробила велику роботу, щоб ця майбутня угода стала можливою", - зазначив керівник Офісу президента.

Він нагадав, що за дорученням президента України Володимира Зеленського навесні 2022 року було створено Міжнародну робочу групу з питань гарантій безпеки. "Андерс Фог Расмуссен і я стали співголовами. У вересні 2022 року група презентувала Київський безпековий договір. Він заклав основу для Спільної декларації країн Великої сімки про підтримку України. Декларація, у свою чергу, окреслила систему двосторонніх угод між Україною та союзними державами щодо зобов'язань у сфері безпеки. Наразі Україна працює над цими конкретними договорами", - уточнив Єрмак.

Він додав, що нещодавно президент України зустрічався з Джо Байденом. "Лідери говорили про важливість безпеки для відновлення нашої держави. Ми з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включно з тими, які стосуються озброєнь від самого початку широкомасштабного вторгнення. І також у постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо саміту G7", - підсумував глава Офісу президента України.