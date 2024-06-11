Події

15:39 11.06.2024

Естонія надасть Україні пускові установки і ракети ЗРК "Містраль"

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Естонія надасть Україні пускові установки і ракети ЗРК "Містраль"

Естонія надасть Україні як військову допомогу пускові установки і ракети зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої дальності "Містраль", повідомила пресслужба міністерства оборони країни.

"Україні терміново потрібна протиповітряна оборона, щоб відбити жорстокий напад Росії, який триває, і в прямих інтересах безпеки Естонії також є сприяння цьому разом зі своїми союзниками", - сказав міністр оборони Ханно Певкур, слова якого наводить пресслужба на офіційному сайті у вівторок.

За його словами, пакет допомоги складено таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, не завдаючи шкоди боєготовності Сил оборони Естонії.

Точні кількості не розголошуються з міркувань безпеки.

Раніше, за даними Міноборони, Естонія передавала Україні протитанкові ракети Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, автомобілі, засоби зв'язку, польові шпиталі (зокрема, у співпраці з Німеччиною, Нідерландами, Норвегією та Ісландією), медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та сухі пайки.

Теги: #допомога_україні #естонія

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