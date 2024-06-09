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12:17 09.06.2024

Російських резервів навряд чи буде достатньо для одночасного наступу на кількох напрямках в Україні, вважає ISW

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Російських резервів навряд чи буде достатньо для одночасного наступу на кількох напрямках в Україні, вважає ISW

Російські резерви оперативного і стратегічного рівнів, найімовірніше, будуть недостатніми для підтримки одночасних великомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках в Україні, вважають в Інституті вивчення війни.

"Російському військовому командуванню, найімовірніше, доведеться вибрати одне основне зусилля під час очікуваних літніх наступальних зусиль, якщо воно хоче, щоб ці резерви підтримували великомасштабну наступальну операцію", - йдеться у звіті Інституту.

ISW посилається на українського військового оглядача Костянтина Машовця, який заявив, що за останні 6-8 місяців окупанти накопичили в оперативних і стратегічних резервах понад 60 тис. осіб.

Водночас, припускають експерти, ці резерви не підготовлені і не оснащені належним чином.

"ISW продовжує оцінювати, що заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили розвитку другого ешелону, здатні проводити ефективні великомасштабні загальновійськові атаки. Ці обмежені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, найімовірніше, будуть недостатніми для підтримки одночасних великомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках", - йдеться у звіті.

Теги: #isw

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