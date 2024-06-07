Події

19:01 07.06.2024

Стратегія розвитку агросектору до 2030 р. передбачає подальшу цифровізацію галузі - заступник міністра

2 хв читати

Розвиток цифровізації в контексті повномасштабного вторгнення дав змогу адаптуватися і поліпшити стан українського аграрного сектору.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик під час презентації Стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій в Україні на період до 2030 року в Києві в п'ятницю.

Він нагадав, що використання дронів, систем управління земельними ресурсами тощо стали звичними речами, якими сьогодні вже нікого не здивувати.

"Державний аграрний реєстр - одна з частин екосистеми цифрових інструментів, які сьогодні функціонують у всіх країнах ЄС. Наразі в ньому зареєстровано 165 тис. фермерів. Водночас загальна площа зареєстрованих агрогосподарств становить приблизно 14,5 млн га, що більше половини площ, які наразі засіваються в Україні", - цитує його пресслужба Мінагропрому.

Башлик розповів, що для збільшення реєстрацій у Верховній Раді вже зареєстровано законопроєкт про Державний аграрний реєстр, який буде новим етапом розвитку цього інформаційного інструменту.

"Також варто згадати про системи: АKIS, IACS, LPIS, FADN - усі вони сприятимуть підвищенню прозорості та підзвітності у сфері українського сільського господарства, що є важливим кроком для інтеграції з ЄС. Наші плани дійсно амбітні, і вони мають втілитися до 2030 року. Проте з підтримкою наших міжнародних партнерів нам усе вдасться", - резюмував заступник міністра агрополітики.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Україна має отримати можливість завдавати ударів по військових цілях на території Росії - розмова Зеленського з Байденом

Пентагон опублікував список озброєння, яке входить до нового пакета допомоги Україні на $225 млн

Байден під час зустрічі з Зеленським оголосив про нову допомогу Україні на $225 млн - ЗМІ

Посли ЄС знову не змогли ухвалити рішення про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Угорщина знову виступила проти

ОСТАННЄ

Франція починає постачання Україні літаків Міраж-2000 і навчить персонал однієї бригади - Макрон на зустрічі з Зеленським

Кулеба обговорив із вісьмома міністрами Північної Європи та Балтії способи забезпечення переваги України на полі бою

Зеленський обговорив з американськими депутатами захист від російських обстрілів

ВР ухвалила закон, що регламентує повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ

90% рятувальників і поліцейських заброньовано

Чиновника КМДА, підозрюваного у вимаганні грошей з перевізників, відсторонено від посади, йому обрано запобіжний захід

Окупанти 14 разів обстріляли Нікопольський район, є жертви та руйнування

Кабмін схвалив залучення ще 30 млн євро від KfW на реконструкцію однієї з підстанцій у Львівській області - Шмигаль

Нідерланди з Данією робитимуть для України БМП і з Німеччиною - Patriot

У Полтавському районі з-під завалів зруйнованого від ворожого удару будинку врятували жінку, вона у важкому стані - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА