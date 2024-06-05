ВР має намір внести зміни до законодавства про зарахування до стажу держслужби час роботи у військових адміністраціях

Верховна Рада має намір внести зміни до законодавства про зарахування до стажу державної служби час роботи на деяких посадах у військових адміністраціях.

За відповідний законопроєкт про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо співвідношення між рангами держслужбовців і посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями та зарахування до стажу державної служби часу роботи на деяких посадах у військових адміністраціях (№9478) у першому читанні проголосували 259 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко (фракція "Європейська солідарність").

"Це про присвоєння рангів держслужбовцям, враховуючи військові та інші спеціальні звання. До стажу державної служби зараховується час роботи у військових адміністраціях для начальників і їх заступників без умов, а для інших працівників - тільки за умови, що вони перебували на державній службі або службі в місцевому самоврядуванні до і після роботи у військових адміністраціях", - написала Геращенко в телеграмі в середу.