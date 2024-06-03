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12:23 03.06.2024

Затримано харків'янина, який передавав окупантам відомості про дислокацію ЗСУ і маршрути мобільних груп ППО - прокуратура

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Затримано харків'янина, який передавав окупантам відомості про дислокацію ЗСУ і маршрути мобільних груп ППО - прокуратура

Правоохоронці затримали жителя Харкова, який передавав представнику РФ відомості про українських захисників.

"56-річному чоловікові повідомлено про підозру за фактом поширення інформації про переміщення, рух і розташування Збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України)... За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури в понеділок.

За даними слідства, харків'янин через телеграм налагодив зв'язок із представником РФ, який у квітні цього року поставив йому завдання збирати інформацію про місця дислокації українських захисників. Під час "прогулянок" Харковом чоловік розвідував місця розташування підрозділів ЗСУ та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, що обороняють місто. Щоб дані були точнішими, підозрюваний навіть купив спеціальне обладнання, зокрема монокуляр і мінівідеокамеру.

Зібрані відомості він передавав у текстових повідомленнях, супроводжуючи їх зображеннями карт місцевості з відповідними позначками.

Чоловіка затримали в його власному помешканні. Під час обшуку в нього було виявлено мобільний телефон із листуванням з російським куратором, обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Теги: #харків #колаборант #прокуратура

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