Ворог обстріляв Херсон і 14 населених пунктів області, є руйнування

За минулу добу Херсон і 14 населених пунктів області знову були під обстрілом, є влучання в житлові квартали, медзаклад і газопровід, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у понеділок уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та місто Херсон. Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в медичний заклад, газопровід і приватний автомобіль. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.