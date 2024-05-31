У Саміті миру мають узяти участь так багато держав, як тільки можливо - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав країни світу, включно з глобальним Півднем, Близьким Сходом і США, узяти участь у Саміті миру в Швейцарії.

"Мені здається надзвичайно важливим, щоб так багато держав з усього світу, як тільки можливо, взяли участь у Саміті миру в Швейцарії 15 червня. Я закликаю всі держави глобального Півдня, Близького Сходу і глобального Заходу, включно зі США, бути там. Це питання того, у який спосіб ми знайдемо спільний шлях до миру. І це те, що президент Зеленський та український народ намагаються зробити", - заявив Стубб на спільній пресконференції учасників третього саміту "Україна - Північна Європа".

Він також закликав надати підтримку Україні на шляху до приєднання до ЄС і НАТО.

"Росія має чітко розуміти, такий лідер як Путін має чітко розуміти, що агресія матиме наслідки, і цими наслідками стане те, що Україна є членом Європейського Союзу і НАТО", - наголосив Стубб.