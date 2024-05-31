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13:06 31.05.2024

Заступника голови Рівненської облради підозрюють в отриманні хабара в розмірі 500 тис. грн

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Заступника голови Рівненської облради підозрюють в отриманні хабара в розмірі 500 тис. грн

Правоохоронці повідомили про підозру в одержанні 500 тис. грн неправомірної вигоди за вирішення земельних питань заступнику Рівненської обласної ради, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в одержанні пів мільйона гривень неправомірної вигоди за вирішення земельних та майнових питань заступнику голови Рівненської обласної ради. Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 та ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Зазначається, що у 2021 році приватний підприємець придбав дитячий санаторій, який не функціонує, і надалі планував отримати у власність його матеріальні цінності, а також землю, на якій він розташовувався.

"Посадовець за неправомірну вигоду пообіцяв посприяти у вирішенні питання щодо списання майна та у забезпеченні прийняття депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж земельної ділянки площею 5,4 га, на якій і розташовано санаторій", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці в межах досудового розслідування встановили, що за 2022-2023 рр. посадовець за свої "послуги" за співучасті з директором одного з комунальних підприємств отримав від підприємця майже 500 тис. гривень.

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