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12:22 28.05.2024

Помер народний артист України Богдан Козак

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Помер народний артист України Богдан Козак
Фото: Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА

Народний артист України, актор театру Марії Заньковецької Богдан Козак помер на 84-му році життя у вівторок, повідомляється на сторінці театру у фейсбуці.

"Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів. Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога", - повідомляється на сторінці театру.

Як повідомляється на сторінці кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка, панахида відбудеться ввечері в церкві Святої Трійці у Львові, похорон відбудеться 29 травня на Личаківському цвинтарі.

Богдан Козак народився 1940 року у Львові. Зіграв близько 150 ролей у театрі та кіно. Удостоєний звання народного артиста України, нагороджений орденами "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів (2000, 2006, 2010 роки), князя Ярослава Мудрого ІV та V ступенів (2015, 2020 роки), був першим деканом факультету культури та мистецтв Львівського національного університету.

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