Події

02:28 27.05.2024

За минулий день армія РФ 28 разів обстріляла прикордонні громади Сумської області

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За минулий день армія РФ 28 разів обстріляла прикордонні громади Сумської області

Армія РФ за минулий день 28 разів обстріляла з різних видів зброї прикордонні громади і території Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 127 вибухів. Обстрілу зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Великописарівська, Путивльська, Есманська, Серединно-Будська, Знобсько-Новгородська громади", - зазначається в повідомленні.

Найбільша кількість обстрілів сталася: у Краснопільській громаді - удар FPV дронами (10 вибухів), артилерійські обстріли (11 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів); Білопільській громаді - артилерійські обстріли (21 вибух), обстріл із РСЗВ "Град", мінометні обстріли (12 вибухів); Середино-Будській громаді - обстріл із мінометів (12 вибухів) і артилерії (9 вибухів); Юнаківській громаді - артилерійський обстріл (12 вибухів) і Хотинській громаді - мінометні обстріли (11 вибухів).

 

Теги: #обстрелы #украина #сумская_область
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