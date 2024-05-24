Події

11:08 24.05.2024

Понад 200 Центрів життєстійкості відкриють по всій Україні у 2024 році

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Міністерство соціальної політики повідомляє, що у 2024 році по всій Україні відкриють 209 Центрів життєстійкості.

"Упродовж травня ще 56 територіальних громад долучилися до Програми життєстійкості та підтримуватимуть ментальне здоров’я своїх мешканців. Це фінальний відбір в рамках пілотного проєкту Міністерства соціальної політики", - ідеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що серед лідерів Київська, Сумська та Івано-Франківська області, а загалом Центри життєстійкості працюватимуть у 209 територіальних громадах у 22 областях України.

"Експериментальним проєктом Мінсоцполітики не хоче обмежуватися і в планах на наступний рік - масштабувати його, аби житель кожної громади мав доступ до Центру життєстійкості", - йдеться в повідомленні.

Теги: #центри_життєстійкості
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