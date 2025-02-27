Події

11:52 27.02.2025

Ще 100 громад зможуть відкрити "Центри життєстійкості" в 2025 році

1 хв читати
Ще 100 громад зможуть відкрити "Центри життєстійкості" в 2025 році

У 2025 році ще 100 територіальних громад зможуть відкрити "Центри життєстійкості", повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Із 3 до 12 березня громади можуть податися на відбір Мінсоцполітики та створити у своїй територіальній громаді "Центр життєстійкості" – безпечний і доступний простір, де люди отримують психосоціальну підтримку", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що кожен житель громад, які долучаються до проєкту, матиме у "Центрі життєстійкості" доступ до фахової підтримки психологів і соціальних фахівців, а також Центр стане важливою частиною місцевої соціальної інфраструктури, де розвиватимуться волонтерські ініціативи для посилення громади.

Як повідомлялося, на сьогодні "Центри життєстійкості" функціонують у понад 200 громадах у 23 областей України.

Теги: #центри_життєстійкості

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:08 24.05.2024
Понад 200 Центрів життєстійкості відкриють по всій Україні у 2024 році

Понад 200 Центрів життєстійкості відкриють по всій Україні у 2024 році

ВАЖЛИВЕ

Кошта запросив Зеленського на спецсаміт ЄС щодо України 6 березня

Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 141 од. техніки - Генштаб

Зеленський провів Ставку: Є хороші деталі щодо наших дронів

Зеленський повідомив про підготовку до перемовин із США у п'ятницю

ОСТАННЄ

Рада підтримала доручення комітету з нацбезпеки провести засідання за присутності Умєрова

Дискусія про можливий іноземний контингент в Україні має також включати захист неба і моря – Сибіга

Актор Джин Гекмен знайдений мертвим разом зі своєю дружиною

Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкультури, не повернулося в Україну у 2024 р.

Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

Школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями

Затверджено склад 30-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" у 2025-2026 рр.

Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

Коломойський програв справу у Верховному Суді про оскарження націоналізації ПриватБанку

McDonald’s Україна може повернути сніданки в меню в деяких містах

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА