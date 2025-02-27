Ще 100 громад зможуть відкрити "Центри життєстійкості" в 2025 році

У 2025 році ще 100 територіальних громад зможуть відкрити "Центри життєстійкості", повідомляє Міністерство соціальної політики.

"Із 3 до 12 березня громади можуть податися на відбір Мінсоцполітики та створити у своїй територіальній громаді "Центр життєстійкості" – безпечний і доступний простір, де люди отримують психосоціальну підтримку", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що кожен житель громад, які долучаються до проєкту, матиме у "Центрі життєстійкості" доступ до фахової підтримки психологів і соціальних фахівців, а також Центр стане важливою частиною місцевої соціальної інфраструктури, де розвиватимуться волонтерські ініціативи для посилення громади.

Як повідомлялося, на сьогодні "Центри життєстійкості" функціонують у понад 200 громадах у 23 областей України.