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12:58 23.05.2024

Зеленський про атаку на Харків: Російські терористи користуються браком ППО і можливостей знищувати пускові установки РФ поблизу кордонів

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Зеленський про атаку на Харків: Російські терористи користуються браком ППО і можливостей знищувати пускові установки РФ поблизу кордонів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за черговою атакою російських терористів на Харків і Люботин, що призвела до жертв, стоїть відсутність необхідної кількості засобів ППО і можливості для Сил оборони знищувати пускові установки РФ на її території.

"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина – за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", - написав президент у телеграмі.

Він наголосив, що "російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки терористів саме там, де вони розташовані, – поблизу наших кордонів".

"І це слабкість – не наша слабкість, а світу, який уже третій рік не наважується поводитися з терористами саме так, як вони на це заслуговують. Терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок – усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може", - написав Зеленський.

Президент подякував водночас кожному, хто допомагає Україні, зазначивши, що "потрібно більше рішучості і саме від лідерів світу".

Як повідомлялося, вдень 23 травня російська армія завдала серії ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та сусідніх міст.

Теги: #харків #реакція #зеленський

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