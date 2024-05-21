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15:08 21.05.2024

Ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади - Порошенко

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Ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади - Порошенко

Ніхто не ставить під сумнів легітимність української влади, заявив співголова фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Сьогодні 21 травня. Пам’ятаєте, скільки нас лякали "Майданом 3.0", акціями опору. Врешті-решт, телеграм-канали Банкової розганяють меседжі про нібито потужну хвилю нелегітимності президента. Сьогоднішній ранок продемонстрував, що це суцільна тотальна брехня. Ніхто не ставить під сумнів українську владу. Єдине – бажано було б, щоб вона відзвітувала", - наводить слова Порошенка з його виступу у Верховній Раді у вівторок сайт партії "Європейська солідарність".

Порошенко також наголосив, що вже кілька місяців монобільшість і керівництво парламенту блокують створення тимчасових слідчих комісій щодо фортифікацій і дронів.

Порошенко також наголосив, що фракція вимагає від Верховної Ради ухвалення закону про заборону в Україні релігійних організацій, пов'язаних із Росією.

Теги: #легітимність #порошенко

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