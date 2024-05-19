Кількість постраждалих унаслідок удару по Черкаській Лозовій зросла до 27 людей, доля ще одного невідома - прокуратура

Фото: поліція Харківської області

Кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по базі відпочинку в Черкаській Лозовій Малоданилівської громади Харківської області зросла з 16 до 27 осіб, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Станом на цей момент відомо про щонайменше 27 поранених. Серед них уже двоє співробітників поліції. Загинули 6 осіб. Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетних ударів, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу", - йдеться в повідомленні.