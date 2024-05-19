Кількість жертв удару по Черкаській Лозовій зросла до шести осіб - прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Кількість загиблих унаслідок подвійного ракетного удару по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області досягла шести, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"У лікарні помер 68-річний цивільний чоловік... Отже, станом на зараз загинуло 6 людей, поранено ще 16", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих, зокрема жінку на 7-му місяці вагітності. Серед 16 поранених - 8-річна дитина, вісім поранених перебувають у важкому стані.