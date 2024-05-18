ВИБУХ У ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХ У ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХ У ХАРКОВІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок
За добу відбулося 77 бойових зіткнень, 7 - ще тривають, найгарячішим залишається покровський напрямок
У Києві відкрили пам'ятний камінь на місці майбутнього меморіалу пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
"Укренерго" попереджає про можливі аварійні відключення споживачів у Харківській і Полтавській областях у неділю
Вхід для клієнтів:
UKR.NET- новости со всей Украины