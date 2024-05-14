У районі Очеретиного на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони України у зв'язку з інтенсивним вогневим впливом противника - ОСУВ "Хортиця"

У районі Очеретиного було проведено зміну позицій Сил оборони України на Донеччині через інтенсивний вогневий вплив противника, також на деяких ділянках українські підрозділи покращили тактичне положення, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На покровському напрямку наші захисники відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине-Новоолександрівка, Очеретине-Євгенівка, Очеретине-Калинове, Архангельське-Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у зв'язку з інтенсивним вогневим впливом противника", - сказав Волошин.

Він наголосив, що на напрямках Соловйове-Сокіл, Очеретине-Соловйове, Очеретине-Євгенівка, Семенівка-Новоселівка Перша, Семенівка-Уманське, Піски-Нетайлове втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

"На деяких ділянках у межах напрямку наші підрозділи покращили тактичне положення", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

Волошин зазначив, що найскладніша ситуація залишається на покровському та курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

"Сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Старомихайлівка-Красногорівка, Славне-Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено", - зазначив Волошин.

Він зазначив, що окупанти цілодобово намагаються просуватися і штурмувати позиції українських захисників у районі населених пунктів Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Також окупанти малими штурмовими групами намагаються штурмувати в східній частині Первомайського, де вони проводять перегрупування.

"Окупанти з Очеретиного рвуться до магістралі Покровськ-Костянтинівка. Противник має тотальну перевагу в живій силі та техніці. Користуючись цим, проводить штурмові дії з метою захоплення Покровська та життєво важливої траси на Костянтинівку", - додали в ОСУВ "Хортиця".

Говорячи про ситуацію в Красногорівці, Волошин зазначив, що противник не полишає спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами, проте українські захисники стримують просування противника вглиб міста, ситуація перебуває під контролем.

"Жодних територіальних успіхів за останні дні ворог не мав. За добу в районі Невельського-Красногорівки-Нетайлового українські військові знищили два танки Т-72, 62 окупанта та 52 поранених і одного взяли в полон", - повідомив в ОСУВ "Хортиця".

Також Волошин розповів, що біля населеного пункту Соловйове російські окупанти спробували відкинути українських захисників у зоні відповідальності 47 бригади. Вони застосували танки, величезну кількість піхоти на бронемашинах, але зазнали великих втрат. Зокрема, було уражено новий російський танк Т-90М "Прорив", три танки, три БМП, одну МТ-ЛБ.