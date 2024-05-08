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10:31 08.05.2024

Українськомовні аудіогіди з'явилися вже в 44 країнах світу - Мінкультури

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83 українськомовні аудіогіди з'явилися вже в 44 країнах, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської із впровадження українськомовних аудіоекскурсій у провідних пам'ятках світу в місті Еспоо (Фінляндія), у музеї одного з найвідоміших художників країни Акселі Галлен-Каллела, запрацював аудіогід українською. Символічну кнопку запуску натиснули посол України Ольга Діброва та мер Еспоо Юкка Мякеля. (...) Це вже 83-й аудіогід проєкту в 44 країнах світу", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Протягом березня-квітня 2024 року відкрилися українські книжкові полички, де презентовано сучасні видання та підручники, у бібліотеці Оттави (Канада), у школі для українських дітей "ЕкоПростір" Української асоціації "Єдність" (Будапешт, Угорщина), у місті Тралі в Національній бібліотеці графства Керрі (Ірландія), у приватній інноваційній міжнародній школі (Ташкент, Узбекистан), у Центрі сімейної освіти "У короля Матіуша" в Музеї історії польських євреїв POLIN (Варшава, Польща) та в Муніципальній бібліотеці міста Фару (Португалія).

Повідомляється, що в межах проєкту "Українська книжкова поличка" вже відкрито 190 українських поличок у 47 країнах і штаб-квартирі ЮНЕСКО.

 

Теги: #аудіогіди

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