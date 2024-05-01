Міноборони відкрило в Україні вже 19-й центр рекрутингу - в Ужгороді

Фото: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0zJcWnUnBpq2AF62dfvawFD9ZLuauukeASr7VAKNxRqZz6WQrJpvUsifzTDSdrZNJl&id=61553253120269

Центр рекрутингу запрацював в Ужгороді на Закарпатті, загалом у країні таких центрів уже 19, повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова.

"Сьогодні (1 травня - УФ-У) в Ужгороді розпочав роботу новий центр рекрутингу української армії. Місцезнаходження: площа Поштова, 3 (приміщення ЦНАПу). Час роботи центру: з понеділка по четвер з 9:00 до 16:00, у п'ятницю до 13:00...", - написала вона у фейсбуці в середу.

Як зазначила Калмикова, "це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні".

За словами Калмикової, якщо потенційний рекрут шукає інформацію про вакансії та умови служби, то може відвідати центр. Вона нагадала, що в центрах рекрутингу не роздають повістки, їхня функція суто інформативна.

Зокрема, в новому центрі доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Вона також зазначила, що рекрутування можливе і після отримання повістки про уточнення даних.