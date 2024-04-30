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20:40 30.04.2024

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

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Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно з вимогами законодавства, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг, отримати свій слот в електронній черзі та потрапити на прийом до консульства, ідеться в роз'ясненні Міністерстві закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що рішення про призупинення консульських послуг для чоловіків-громадян України за кордоном стосується тільки чоловіків призовного віку. У МЗС наголосили, що рішення тимчасово призупиняє прийом від цієї категорії громадян нових заяв на обмежений період часу.

"Після завершення цього періоду, прийом заяв продовжиться", - ідеться в повідомленні.

Крім того, МЗС пояснило, що технічна пауза в прийомі нових заяв від чоловіків призовного віку зумовлена необхідністю підготовки до набуття чинності новими правилами надання консульських послуг для цієї категорії громадян у зв'язку зі вступом у дію нового закону про мобілізацію.

"Йдеться не про припинення надання послуг як таких, а лише про тимчасове призупинення прийому нових заяв на отримання консульських послуг. Таке рішення було вимушеним, оскільки строк їхнього розгляду може перевищувати термін вступу в дію нового законодавства. Мета - забезпечити ефективне та організоване надання послуг усім категоріям громадян в умовах змін в законодавчій базі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що термін призупинення приймання нових заяв продиктований часом, який необхідний для внесення технічних змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем, що використовуються для виконання відповідних консульських функцій, а також актуалізації підзаконних нормативних актів після ухвалення нового закону.

Відомство також наголошує, що це рішення лише тимчасово призупиняє прийом нових заяв на отримання консульських послуг до доопрацювання механізмів уточнення військово-облікових даних відповідно до вимог законодавства.

"Після вступу в дію нових механізмів, кожен чоловік призовного віку, який тимчасово перебуває за кордоном, матиме можливість уточнити свої облікові дані, зокрема дистанційно через електронний кабінет. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість. Це рівні умови та ставлення держави до чоловіків в Україні та за кордоном", - заявили в МЗС.

Окрім того, МЗС працює над пакетом модернізації надання консульських послуг для громадян України, який загалом спростить доступ усіх категорій громадян до консульського обслуговування, скоротить час процедур і дасть змогу вирішити низку проблем, пов'язаних із підвищеним попитом унаслідок збільшення кількості громадян за кордоном із 2022 року.

Теги: #призовники #консульські_послуги

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