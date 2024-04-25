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19:37 25.04.2024

"УЗ" стала об'єктом масових атак росіян: у Донецькій області загинуло троє залізничників

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) стала об'єктом масових атак росіян: унаслідок удару в Донецькій області загинуло троє залізничників, троє працівників постраждало під час атаки в Харківській області. У Черкаській області пошкоджено залізничну інфраструктуру, без жертв, йдеться в повідомленні "УЗ" у телеграм-каналі в четвер.

"Укрзалізниця" сьогодні стала об'єктом масових атак росії. Унаслідок ворожого удару на Донеччині під час виконання роботи загинули троє залізничників. Четверо працівників отримали осколкові поранення та контузії. Наразі людей госпіталізовано. Німе горе і непоправна трагедія для залізничної родини. Ми висловлюємо свої найглибші співчуття близьким загиблих", - ідеться в повідомленні.

Загиблі: Богдан Ковальов, 26 років, Сергій Кузнецов, 37 років, Михайло Бандрівський, 26 років. Усі троє працювали електромеханіками на залізниці.

Окупанти також атакували Харківську область, унаслідок чого постраждали троє працівників "УЗ". На Черкащині внаслідок ворожої атаки пошкоджено залізничну інфраструктуру, обійшлося без жертв.

 

Теги: #рф #атака #укрзалізниця #обстріли

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