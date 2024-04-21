Українські ВМС завдали удару по російському судну "Комуна" - речник ВМС ЗСУ

Силами Військово-морських сил Збройних сил України в неділю, 21 квітня, в Криму було завдано удару по кораблю "Комуна" зі складу Чорноморського флоту РФ, повідомив спікер ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Характер пошкоджень верифікується. Але однозначно корабель виконувати завдання тепер не здатен. Це буде повторюватися, поки у росіян не скінчаться кораблі, або вони не заберуться з Криму", - написав Плетенчук на фейсбук-сторінці.