Події

19:42 19.04.2024

Зеленський провів у Дніпрі нараду

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Зеленський провів у Дніпрі нараду
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю прибув з робочим візитом до Дніпра, де провів нараду щодо безпекової ситуації та захисту критичної інфраструктури.

"Дніпро. Нарада щодо ситуації в області, захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об'єктів енергетики", - написав президент у своєму телеграм-каналі.

Глава держави також подякував рятувальникам, які ліквідовують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.

"Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України", - уточнив президент.

Як повідомляється на сайті президента України, у Дніпрі Зеленський оглянув п'ятиповерховий будинок, пошкоджений унаслідок нічного масованого ракетного обстрілу. У будинку повністю зруйновані два поверхи. Також постраждали сусідні будівлі та вокзал. Для людей на місці розгорнули два пункти психологічної допомоги.

Унаслідок російської атаки на Дніпровську область загинуло вісім осіб. Про це главі держави доповів начальник ОВА Сергій Лисак під час безпекової наради. У Дніпрі також пошкоджено локомотивне депо. У населених пунктах області зруйновано низку об'єктів інфраструктури.

Як повідомляється, під час наради президент України також обговорив із керівництвом області підготовку до нового навчального року та облаштування шкільних укриттів.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про закінчення будівництва магістрального водогону на Дніпровщині після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма представив можливості децентралізації енергозабезпечення області. Також ішлося про забезпечення лікарень альтернативними джерелами опалення.

 

 

 

Теги: #візит #дніпро #зеленський

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