"Сільпо" запустив безкоштовну доставку в Харкові

Мережа "Сільпо" запустила безкоштовну доставку продуктів у Харкові до кінця травня, повідомила пресслужба компанії.

При цьому уточнено, що доставка доступна для замовлень від 499 грн. У Харкові також нараховується збільшений кешбек за покупки в супермаркетах і онлайн.

Окрім того, всі харківські "Сільпо" оснащені генераторами і старлінками, відвідувачі можуть зарядити гаджети і скористатися доступом до інтернету.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

На квітень 2024 року мережа "Сільпо" налічує в Україні 312 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo - у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. До 2025 року компанія планує розширити мережу супермаркетів до 365 (без урахування потенційно деокупованих або розконсервованих об'єктів).

Сукупний дохід мережі за підсумками 2022 року становив 70 млрд грн, що на 3,8% нижче за показник довоєнного 2021 року.

Входить до торговельно-промислової групи Fozzy Group з більш ніж 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка".