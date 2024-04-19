Кількість постраждалих унаслідок масованої ракетної атаки в Дніпропетровській області зросла до 21 людини

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Кількість постраждалих унаслідок масованої ракетної атаки в Дніпропетровській області зросла до 21 людини, у лікарні померла дитина, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується. На цю хвилину відомо про 15 поранених у Дніпрі. Усі - середні. Кривий Ріг - постраждало 3 людини. Стільки ж у Синельниковому. Серед них і 2 дітей", - написав Лисак у телеграмі у п'ятницю вранці.

Голова ОВА так само повідомив, що "Одна восьмирічна дитина померла в лікарні. Співчуття рідним і близьким".