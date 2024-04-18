У Києві на Подільському мостовому переході триває облаштування конструкцій тунелів метрополітену

У Києві на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів тривають роботи з облаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Уже влаштовано тимчасові насипи для будівництва тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з'єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дасть змогу зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

"Це один з важливих для міста інфраструктурних об'єктів, де зараз тривають активні роботи. Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. Оноре де Бальзака)", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.