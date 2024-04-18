Події

16:32 18.04.2024

У Києві на Подільському мостовому переході триває облаштування конструкцій тунелів метрополітену

1 хв читати

У Києві на перегоні між станціями "Затока Десенка" та "Райдужна" на території Русанівських садів тривають роботи з облаштування конструкцій тунелів метрополітену мілкого закладення, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Уже влаштовано тимчасові насипи для будівництва тунелю під залізницею, триває влаштування залізобетонних паль тунелю", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що з'єднання Подільського мостового переходу з вулицею Оноре де Бальзака та запуск приватного транспорту цією ділянкою дасть змогу зменшити навантаження на Північний міст і трафік транспорту з/на Троєщину.

"Це один з важливих для міста інфраструктурних об'єктів, де зараз тривають активні роботи. Нині тут будують ділянку дороги від вул. Петра Вершигори до розворотного кільця трамвая (у напрямку до вул. Оноре де Бальзака)", - зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Теги: #подільський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 21.12.2023
Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

Заступнику директора КП повідомлено про ще одну підозру в недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту

11:12 13.07.2023
Пожежа в Подільському районі Києва, де виявили тіло чоловіка, була побутового характеру

Пожежа в Подільському районі Києва, де виявили тіло чоловіка, була побутового характеру

02:00 13.07.2023
Кличко повідомив про екстрений виклик у Подільському районі

Кличко повідомив про екстрений виклик у Подільському районі

12:06 16.06.2023
Директору КП повідомлено про підозру в розкраданні на будівництві Подільського мосту

Директору КП повідомлено про підозру в розкраданні на будівництві Подільського мосту

12:14 29.05.2023
У Подільському районі Києва є постраждалий унаслідок падіння осколків

У Подільському районі Києва є постраждалий унаслідок падіння осколків

15:23 10.05.2023
Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

16:20 11.11.2022
Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

Київрада затвердила Концепцію інтегрованого розвитку Подільського району

09:51 21.03.2022
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Подільському району Києва зросла до 8 людей

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Подільському району Києва зросла до 8 людей

12:22 09.10.2021
Прокуратура повідомила про підозру кільком особам у справі про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста

Прокуратура повідомила про підозру кільком особам у справі про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста

13:36 16.08.2021
У департаменті транспортної інфраструктури КМДА тривають обшуки у справі про розтрати на будівництві Подільського мосту

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА тривають обшуки у справі про розтрати на будівництві Подільського мосту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

ЗСУ знищили низку об'єктів на військовому аеродромі в Джанкої - ГУР

Армія РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району, є постраждалі, зафіксовано загоряння - голова ОВА

ОСТАННЄ

З окупації вдалося повернути двох підлітків, позбавлених батьківського піклування, - Херсонська ОВА

Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться 19 квітня у віртуальному форматі

Очільника "Російської громади Полтавщини" засуджено до 15 років в'язниці

У Дніпровському районі рятувальники ліквідували пожежі, спричинені ракетною атакою

У Німеччині заарештували російських диверсантів, які готували напади на маршрути доставки військової допомоги Україні

Російські дрони атакували автомобіль із хлібом у Чернігівській області, водій дістав контузії

ВАКС вирішив стягнути активи експрезидента "Мотор Січ" Богуслаєва

СБУ затримала помічника нардепа Шуфрича, який фінансував Росгвардію в Криму

Біля Дніпра дві пожежі після ракетного удару РФ, пошкоджений інфраструктурний об'єкт - ОВА

Боррель: Ми повинні дістати Patriot з ангарів, де вони стоять "про всяк випадок", і передати їх Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА