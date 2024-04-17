У Торонто планується відкрити тимчасовий магазин українських товарів ручної роботи та крафтових товарів - генконсул України

У Торонто (Канада) в середині вересня заплановано відкриття тимчасового магазину українських товарів ручної роботи і крафтових товарів, повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

"Українські виробники, маю для вас круту новину. Ми плануємо відкрити в Торонто в середині вересня тимчасовий магазин українських товарів ручної роботи та крафтових товарів. Магазин буде працювати до настання Різдва. Долучайтесь! Давайте разом покажемо Торонто, які в нас талановиті майстри та виробники", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

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