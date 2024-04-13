Росіяни обстрілюють Донецьку область, є загиблі - голова ОВА

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по центру Донецької області, є загиблі серед цивільних, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 - влучили в 5-поверхівку. Достовірно відомо про одну поранену. Імовірно, під завалами перебувають люди, проте пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Також на території громади постраждало Нетайлове - там ворог убив двох людей", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Крім того, у Курахівській громаді загинула мешканка Новоселидівки. У Мар'їнській громаді одна людина поранена в Красногорівці.

"Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", - наголосив очільник ОВА.