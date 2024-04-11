Два об'єкти енергетичної інфраструктури росіяни атакували ракетами у Львівській області

Російські війська в ніч проти четверга атакували крилатими ракетами, а також безпілотниками два об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Вночі ворожі крилаті ракети різного класу та БПЛА атакували два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що це об'єкт газорозподільної інфраструктури у Стрийському районі та електропідстанція - у Червоноградському.

"Почалися пожежі. Їх оперативно загасили пожежники. Жертв і постраждалих немає. Усі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі. Це все, що можу повідомити станом на цю годину", - додав Козицький.