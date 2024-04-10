Законопроєкт про мобілізацію гарантує соціальний захист військовослужбовців - нардеп

Законопроєкт про мобілізацію (№10449) передбачає соціальний захист військовослужбовців, зокрема збереження грошових виплат тим, хто проходить тривале лікування, зокрема за кордоном, розповіла співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Соціальний захист. Відпустка 90 днів після полону для тих, хто продовжує служити… Встановлення виплати винагороди та додаткової відпустки (до 15 календарних днів на рік) за знищене (захоплене) озброєння (ворога - ІФ-У)", - написала Геращенко у своєму телеграм-каналі в середу.

За її словами, законопроєкт також гарантує збереження грошових виплат, включно з добовими, військовослужбовцям, які проходять тривале лікування (зокрема за кордоном).

Вона нагадала, що законопроєкт передбачає виплату одноразової грошової допомоги членам сім'ї військовослужбовця в разі його загибелі (смерті) в період дії воєнного стану в розмірі 15 млн грн.

Окрім цього, законопроєкт надає право військовослужбовцям, які уклали перший контракт на проходження військової служби, отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу.

Як повідомлялося, Верховна Рада в середу почала розглядати в другому читанні законопроєкт № 10449 про внесення до деяких законів змін, що стосуються окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.