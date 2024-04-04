Волонтери ТЧХУ допомагали постраждалим після російської атаки "шахедами" на Харків

Загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) Харківської області брав участь у ліквідації наслідків нічної російської атаки "шахедами" на Харків.

"Волонтери загону швидкого реагування Харківської обласної організації Українського Червоного Хреста оперативно виїхали на місце ліквідації наслідків атаки. Постраждалим надавали першу допомогу, першу психологічну допомогу, допомагали евакуюватися з пошкодженого будинку", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки "шахедами" в Харкові загинули чотири людини, 12 дістали травм різного ступеня.