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02:08 04.04.2024
Унаслідок нічного удару по Харкову загинули 3 людини, почалася пожежа - мер Харкова

Унаслідок нічного удару по Харкову загинули 3 людини, почалася пожежа - мер Харкова

01:56 04.04.2024
Росіяни завдали щонайменше 4 удари безпілотниками по житловій забудові Харкова

Росіяни завдали щонайменше 4 удари безпілотниками по житловій забудові Харкова

01:47 04.04.2024
Окупанти завдали удару по житловій забудові в Харкові, інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти завдали удару по житловій забудові в Харкові, інформація про постраждалих уточнюється

01:21 04.04.2024
Харків під атакою ворожих безпілотників

Харків під атакою ворожих безпілотників

00:05 04.04.2024
На станції "Академік Вернадський" відбулася зміна антарктичних експедицій – НАНЦ

На станції "Академік Вернадський" відбулася зміна антарктичних експедицій – НАНЦ

23:03 03.04.2024
Ворог за день обстріляв 4 громади Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

Ворог за день обстріляв 4 громади Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені

22:06 03.04.2024
Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Унаслідок обстрілу Мерефи в Харківській області поранено жінку, пошкоджено цивільну інфраструктуру

19:17 03.04.2024
Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

Столтенберг пояснив різницю між ЄС і НАТО в питанні запрошення до членства: у ЄС це триватиме роками, в НАТО це буде дуже швидко зі статтею 5

13:02 03.04.2024
Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

Столтенберг: НАТО розробляє новий формат надання Україні довгострокової та передбачуваної допомоги

08:15 03.04.2024
Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

Дитина, поранена напередодні внаслідок ворожого обстрілу Харківської області, померла

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