Зеленський підписав закон, що передбачає можливість лікування військових до 12 місяців і повторний медогляд обмежено придатних у 9-місячний термін

Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт №10313) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист", який передбачає можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, а визнаних обмежено придатними до військової служби зобов'язує протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроєкт №10313 повернуто за підписом глави держави 2 квітня.

Він передбачає, зокрема, внесення змін до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" – нові редакції окремих положень та нові положення.

"Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль. Огляд військово-лікарської комісії для вирішення питання про необхідність тривалого лікування проводиться не пізніше ніж через чотири місяці від початку лікування", - йдеться в тексті документа.

Лише після встановленого терміну безперервного перебування на лікуванні в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування через хворобу або у відпустці для лікування після поранення військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарської комісії (ВЛК) для вирішення питання про його придатність до військової служби.

Також законопроєкт містить норму, згідно з якою для догляду за хворою дитиною віком до 14 років військовослужбовці звільняються від виконання службових обов'язків на період, протягом якого дитина потребує догляду згідно з медичним висновком про тимчасову непрацездатність, але не більше ніж 14 календарних днів. У разі необхідності догляду за дитиною, яка потребує стаціонарного лікування, військовослужбовці звільняються від виконання службових обов'язків із збереженням грошового забезпечення на весь період догляду за хворою дитиною.

Також документ встановлює розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі або смерті військовослужбовця під час виконання ним обов'язків військової служби: не менше ніж 15 млн грн.

Законопроєкт звільняє голів та членів лікарсько-консультативних комісій від обов'язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, якщо вони не перебувають на інших посадах, перебування на яких зобов'язує їх подавати такі декларації.

Згідно з документом, військовослужбовцям, які у зв'язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), пов'язаним із виконанням військових обов'язків, визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби з переглядом через 6-12 місяців та зараховані у розпорядження відповідних командирів протягом двох місяців з дня зарахування у розпорядження (без урахування часу перебування у відпустці та на лікуванні) виплачується грошове забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою посадою в повному обсязі. Після перебування у розпорядженні понад два місяці та до дня закінчення перебування у розпорядженні таким військовослужбовцям щомісяця виплачуються оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років та додаткова винагорода розміром 20,1 тис. грн.

Перехідні положення доповнені зобов'язанням обмежено придатних військовозобов'язаних пройти протягом дев'яти місяців ВЛК. "Встановити, що громадяни України, визнані обмежено придатними до військової служби до набуття чинності цим законом протягом дев'яти місяців з дня набуття чинності цим законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби", - йдеться у тексті законопроєкту.