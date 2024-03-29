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19:33 29.03.2024

У Сумській, Полтавській та Донецькій областях вводяться графіки аварійних відключень

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У Сумській, Полтавській та Донецькій областях вводяться графіки аварійних відключень

Диспетчерський центр "Укренерго" змушений застосувати графіки аварійних відключень на період вечірнього максимуму споживання також у Сумській, Полтавській і Донецькій областях. Аварійні відключення вже застосовані в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській областях, повідомляє пресслужба компанії.

"Основна причина - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей у системі покриття споживання в окремих регіонах країни, як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, продовжують діяти обмеження енергопостачання в Харківській області та Кривому Розі.

"Споживачів в інших регіонах також просимо споживати електроенергію ощадливо", - закликали в "Укренерго".

 

 

 

Теги: #сумская_область #донецкая #полтавская #отключения

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