Туск: Немає такої сили у світі, яка могла б підірвати нашу дружбу і солідарність з Україною

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що, незважаючи на складні питання і конфлікти інтересів, Польща залишиться солідарною з Україною.

"Незалежно від справ, які мусимо щодня вирішувати, а інколи це складні питання, навіть серед найближчих друзів бувають конфлікти інтересів, різні точки зору, ми вміємо про це говорити дуже щиро, без будь-якої прихованої агенди... Незалежно від складних справ, конфліктів інтересів, ми завершуємо ці розмови з іще глибшою впевненістю, що немає такої сили в світі, в Україні, в Польщі, яка могла б підірвати нашу дружбу, солідарність, співпрацю, особливо перед спільною загрозою, якою є агресія Росії в Україні, і агресивна політика Росії щодо Європейського Союзу і всього Заходу", - сказав Туск на брифінгу за результатами українсько-польських урядових консультацій у четвер.

За його словами, питання різнобічної допомоги Україні з боку Польщі є бездискусійним, вона триватиме.

"Ми шукаємо хороших рішень для обох сторін. У питанні сільського господарства ми зробили крок уперед", - заявив прем'єр.

Зокрема, за його словами, Євросоюз перебуває за крок до того, щоб російська та білоруська с/г продукція була обкладена митом у 50%, що де-факто означатиме блокаду експорту.

"Ми також шукаємо рішення, які дадуть відчуття безпеки нашим виробникам і фермерам... Ані прем'єр Шмигаль, ані я не матимемо 100% сатисфакції, але на цьому будується сучасна політика. Ми шукаємо рішення, які, можливо, не будуть задовольняти всіх повністю, але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і виробників, а з іншого боку - українських", - додав він.

Туск також зазначив, що сторони на "прямому шляху" до того, щоб конкуренція з боку українських перевізників не була болючою для польських перевізників.

"Я розраховую тут на розуміння всіх зацікавлених сторін, фермерів, водіїв Польщі, щоб ми разом оцінили позитивно зусилля Польщі в цьому питанні, і щоб ми зрозуміли, що в спільних інтересах Польщі та України наше майбутнє. Щоб ніхто в будь-який спосіб не допоміг Росії або іншим ворогам розділити нас, і в Україні, і в Польщі", - додав він.

Зокрема, польський прем'єр розповів, що сторони домовилися про захист пам'яток культури в обох країнах.