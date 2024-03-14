Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

Президент України Володимир Зеленський у День українського добровольця висловив подяку кожному українському солдату та командиру, які борються заради України, повідомила пресслужба глави держави.

"Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все. Хто не залишився осторонь і не побоявся боротися... Росія не зламала українців, бо люди пішли захищати своє та не здали Україну ворогу. І дотепер мільйони об’єднані спільним відчуттям, що Україна – це всі її люди, усі, хто за неї справді бореться. Саме таке відчуття приносить перемоги", - сказав президент, звертаючись до присутніх у Маріїнському палаці в четвер.

Глава держави вручив низку орденів "Золота Зірка" Героям України та сім'ям загиблих Героїв, ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня, а також ордени "За мужність" ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українських героїв різних часів, які віддали своє життя за державу.

День українського добровольця відзначається в Україні з 2017 року.