Події

18:22 14.03.2024

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський у День українського добровольця висловив подяку кожному українському солдату та командиру, які борються заради України, повідомила пресслужба глави держави.

"Ми дякуємо тим, хто обрав Україну, коли від цього залежало все. Хто не залишився осторонь і не побоявся боротися... Росія не зламала українців, бо люди пішли захищати своє та не здали Україну ворогу. І дотепер мільйони об’єднані спільним відчуттям, що Україна – це всі її люди, усі, хто за неї справді бореться. Саме таке відчуття приносить перемоги", - сказав президент, звертаючись до присутніх у Маріїнському палаці в четвер.

Глава держави вручив низку орденів "Золота Зірка" Героям України та сім'ям загиблих Героїв, ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступеня, а також ордени "За мужність" ІІІ ступеня та Данила Галицького.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українських героїв різних часів, які віддали своє життя за державу.

День українського добровольця відзначається в Україні з 2017 року.

Теги: #день_добровольця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:24 14.03.2023
Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

12:55 14.03.2021
Порошенко: безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором

Порошенко: безстрашні добровольці стали першим надійним щитом у війні з російським агресором

07:50 15.03.2020
Марш з нагоди Дня добровольця відбувся в Києві без грубих ексцесів і завершився біля посольства РФ - поліція

Марш з нагоди Дня добровольця відбувся в Києві без грубих ексцесів і завершився біля посольства РФ - поліція

07:15 18.03.2018
У Дніпрі пройшов марш добровольців

У Дніпрі пройшов марш добровольців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський розповів Шольцу про потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО

Є влучання в передмісті Харкова - мер

Унаслідок обстрілів у Нікополі вже 5 постраждалих, серед них дитина - ОВА

Кількість жертв унаслідок атаки БПЛА в Сумах 13 березня зросла до трьох осіб - ДСНС

На півдні України, незважаючи на погіршення погоди, триває контрбатарейна боротьба - Сили оборони

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

Окупанти активізувалися на лиманському напрямку, за добу відбито 16 атак

Армія РФ, імовірно, щонайменше тричі використовувала північнокорейські ракети для обстрілів Харківської області

Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон анонсували масовану атаку по ЗС РФ у Курській і Бєлгородській областях, у зв'язку з чим відкрили гуманітарний коридор

Унаслідок обстрілів із важкої артилерії та дронами-камікадзе в Нікополі поранені шестеро людей, серед них - діти

Зеленський розповів Шольцу про потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО

Зеленський затвердив емблему і прапор АРМА

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА