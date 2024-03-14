Ми продовжимо підтримувати Україну разом із нашими партнерами - Шольц після розмови із Зеленським

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц запевнив президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці разом з іншими країнами-партнерами.

"Ми непохитно стоїмо на боці України, я це підтвердив президенту України Володимиру Зеленському ще раз у телефонній розмові. Ми продовжимо підтримувати Україну в тісній координації з нашими міжнародними партнерами. Так довго, як це буде потрібно", - написав Шольц у соцмережі Х у четвер.