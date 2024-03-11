Верещук: Заяви про можливе розформування Мінреінтеграції - неправда

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростовує інформацію про можливе розформування очолюваного нею відомства.

"Сьогодні деякі (саме деякі) ЗМІ чомусь написали, що начебто Мінреінтеграції хочуть розформувати. Вони написали це в контексті дискусії навколо реформи уряду. З посиланням на неназвані джерела у владі", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Віцепрем'єр наголосила, що "будь-які заяви або чутки, або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою".

Як повідомлялося, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в рамках реформи уряду планується скоротити кількість міністерств на третину, залишивши не більше ніж 15-16 міністерств.