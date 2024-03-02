Події

08:31 02.03.2024

Минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонської області

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Минулої доби окупанти обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонської області

За минулу добу в Херсонській області через обстріли 2 людини дістали поранення, є влучання в житлові квартали, адмінбудівлі, об'єкти інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Республіканець, Милове, Львове, Бургунку, Томарине, Зміївку, Олександрівку, Дніпровське, Янтарне, Понятівку, Токарівку, Іванівку, Берегове, Червоний маяк, Новоберислав, Станіслав, Антонівку, Придніпровське, Інженерне, Тягинку, Шляхове, Качкарівку та місто Херсон", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема було пошкоджено 1 багатоповерхівку та 11 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено адмінбудівлю.

Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області пошкоджено стільникову вежу, гаражне приміщення та автомобіль. Також зафіксовано влучання на територію ферми та заводу.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

 

 

 

Теги: #обстрел #херсонская_область

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