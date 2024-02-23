Події

07:16 23.02.2024

Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м

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Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м

Площа пожежі на підприємстві в Одесі становить 500 кв. м, рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Одеса: рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Будівля підприємства в прибережній зоні Одеси зазнала значних руйнувань, спалахнула пожежа на площі 500 м.кв. (інформація уточнюється)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло одного загиблого.

За попередньою інформацією, всередині могли ще перебувати люди.

Пошуково-рятувальна операція триває.

На місці працюють 34 рятувальники, задіяно 8 одиниць пожежної техніки.

Як повідомлялося, рятувальники виявили одного загиблого під час ліквідації пожежі на об'єкті цивільної інфраструктури в Одесі, яка виникла внаслідок атаки в ніч на п'ятницю російських військ безпілотниками, повідомила пресслужба Сил оборони півдня.

 

 

 

Теги: #атака #одеса #пожежа

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