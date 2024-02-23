Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

Втрати російських окупантів уп'ятеро перевищують українські, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Десятки тисяч людей було вбито. Десятки тисяч дітей було депортовано. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів", - сказав президент в інтерв'ю телеканалу Fox. News.

За словами президента, це приблизна статистика.

Зеленський зазначив, що росіяни втратили понад 400 тисяч солдатів.