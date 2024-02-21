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18:49 21.02.2024

Апеляційний суд підтримав позов "Трейд Граніт Інвест" проти Державного оператора тилу

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Апеляційний суд підтримав позов "Трейд Граніт Інвест" проти Державного оператора тилу

У середу, 21 лютого, стало відомо, що Апеляційний суд підтримав позовні вимоги ТОВ "Трейд Граніт Інвест" щодо оскарження процедур закупівель продуктів харчування, оголошених Державним оператором тилу (DOT) 2 лютого.

"Набули чинності ухвали суду, які суперечать ухвалі Шостого апеляційного адміністративного суду. Наразі юридична служба DOT вивчає деталі та звертається до суду за роз'ясненнями щодо виконання рішення. Зазначимо, що оскарження стосувалося етапу закупівлі, який минув, тож тендери відбудуться в штатному режимі. Подання тендерних пропозицій за процедурами завершено. Розкриття лотів відбудеться сьогодні", - йдеться в повідомленні пресслужби DOT у фейсбуці.

Зазначено, що ТОВ "Трейд Граніт Інвест" пов'язують із колишньою групою "Трейд Коммодіті" Андрія Адамовського та ексчиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Компанія є чинним постачальником харчування Міністерства оборони України, що неналежно виконує свої зобов'язання. 

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