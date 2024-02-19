Події

09:58 19.02.2024

Унаслідок ворожих обстрілів у Покровському районі Донецької області поранено двоє людей

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Унаслідок ворожих обстрілів у Покровському районі Донецької області поранено двоє людей

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранень дістало двоє людей у Красногорівці та Очеретиному Покровського району Донецької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Покровський район. У Мар'їнській громаді поранено людину в Красногорівці. В Очеретиному поранено людину, пошкоджено будинок", - написав Філашкін у телеграм-каналі в понеділок.

Унаслідок обстрілів окупантів пошкоджено чотири приватні будинки в Часовоярській громаді, будинок у Серебрянці Сіверської громади.

Протягом доби ворог обстріляв околиці Лиманської та Костянтинівської громад, Переїзне та Верхньокам'янське у Званівській громаді, Роздолівку та Федорівку в Соледарській громаді.

Загалом за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти регіону. З лінії фронту евакуювали 41 людину, зокрема вісьмох дітей. 

Теги: #обстріл #донецька_область

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