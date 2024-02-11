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13:41 11.02.2024

Війна з Україною спричиняє нестачу медпрацівників у РФ, у 7 регіонах ситуація гостра - британська розвідка

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Близько 2% лікарів і медичних працівників залишили РФ незабаром після мобілізації російських збройних сил у вересні 2022 року, щоб уникнути призову, водночас для надання бойової медичної допомоги в РФ мобілізували до 3 тис. медичних працівників, повідомляють у британській розвідці.

"Війна Росії в Україні сприяє нестачі медичних працівників по всій Росії... У листопаді 2023 р. міністр охорони здоров'я Росії заявив, що медичній сфері бракує близько 26,5 тис. лікарів і 58,2 тис. середнього медичного персоналу. У 22 регіонах спостерігається суттєва нестача лікарів, ще в 7 вона оцінюється як гостра", - ідеться у звіті, опублікованому в неділю в соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Також повідомляється, що за 15 місяців (станом на січень 2024 року) кількість лікарів у РФ скоротилася на 7,5 тис., причому багато хто звинувачує в цьому довгий робочий день і низьку заробітну плату.

"Важкий ресурсний і фінансовий тягар російської війни в Україні негативно впливає на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Немає жодних ознак того, що тенденція скорочення кількості медичних працівників у Росії зміниться протягом 2024 року", - зазначають у британській розвідці.

 

Теги: #британська_розвідка

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