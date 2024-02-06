Хакери PRANA Network зламали поштові сервери іранської компанії, яка сприяє нелегальному продажу дронів у РФ

Хакери з угруповання Prana Network зламали поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, яка сприяє нелегальному продажу ударних БпЛА "Shahed" в РФ, повідомляє Iran cyber news agency.

"4 лютого 2024 року PRANA Network оголосила про успішний злом серверів електронної пошти підставної компанії IRGC під назвою Sahara Thunder, яка сприяє незаконному продажу зброї з Ірану в Росію", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зламані дані становлять майже 10 ГБ файлів. До них включено "контракти на багатомільйонні угоди, платежі золотими злитками, плани безпілотних літальних апаратів, дані агента в ОАЕ під назвою GENERATION TRADING FZE, компанії під назвою ALABUGA, дані банківських рахунків, схеми заводів тощо".

Згідно з файлами, оприлюдненими на порталі simorgh.io, спочатку Іран оцінив стартову вартість ударного БпЛА "Shahed" у 23 млн руб. за одиницю (приблизно $375 тис.). Однак згодом під час переговорів РФ та Іран досягли домовленості в 12 млн руб. (приблизно $193 тис.) за замовлення 6 тис. одиниць БпЛА, або 18 млн руб (приблизно $290 тис.) за 2 тис. одиниць.

Загалом загальна ціна контракту на виробництво, передачу технологій і обладнання 6 тис. комплектів БПЛА, а також програмного забезпечення, становить 108,5 млрд руб. (приблизно $1,75 млрд).