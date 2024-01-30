Агентство відновлення у 2024 р планує створити централізовану закупівельну організацію

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у 2024 році продовжить трансформацію та планує створити централізовану закупівельну організацію (ЦЗО), йдеться у повідомленні агентства з презентації міжнародним партнерам результатів його роботи за 2023 рік та планів на 2024 рік.

"Мета – підвищити ефективність Агентства, його прозорість та підзвітність. Створення ЦЗО дозволить підвищити експертизу з публічних та міжнародних закупівель, запровадити експертну перевірку проєктної документації, забезпечити централізований моніторинг цін та конкурентноспроможні заробітні плати", -- підкреслив голова агентства Мустафа Найєм.

Захід було проведено за підтримки проєкту USAID/UKaid "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" SOERA за підтримки американського та британського народів через агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку (UKaid). У ньому взяли участь посол США в Україні Бріджит Брінк, представники посольств іноземних держав, міжнародних фінансових організацій та міжнародних компаній.

Представляючи підсумки роботи за 2023 рік, Найєм наголосив, що Агентство відновлення – стійка та сильна інституція, що спроможна реалізовувати проєкти різних масштабів у сферах соціального та житлового будівництва, енергетичної безпеки, розвитку дорожньої інфраструктури, забезпечення експортної, військової та гуманітарної логістики.

За його словами, одним із найбільших проєктів Агентства відновлення у 2023 році став захист об’єктів енергетики за трьома рівнями, де допомогу надавали партнери зі США, Німеччини, Великої Британії та Японії.

Першим рівнем -- біг-беги та габіони – було захищено 103 об’єкти у 21 області України за 2 млрд грн. Другий рівень – захист від дронів та шахедів – отримають вже до березня цього року 22 підстанції та 63 елементи підстанцій, вже профінансовано 9,4 млрд грн та готові 12 об’єктів.

Як додав Найєм, третій рівень – захист 22 підстанцій від ракет в 14 областях України – планується завершити до кінця 2024 року за умови сталого фінансування, яке оцінюється у 67,6 млрд грн.

Другим великим проєктом, який реалізує Агентство, за словами його голови, є будівництво магістрального водогону 145 км, який має забезпечити 1,5 млн людей питною водою після підриву Каховської ГЕС російськими військами. Роботи було розпочато у червні 2023 року, з 13,5 млрд грн вже профінансовано 8,5 млрд грн. Найєм зазначив, що на кожній з ділянок працюють інженери-консультанти та представники незалежного технагляду, а окремо за сприяння USAID ERA "Економічна підтримка України" буде проведено комплексний технічний аудит проєктної документації. Окрім того, усі звіти разом із результатами аудиту та експертизи, а також кошторисами будуть оприлюднені після проходження експертизи.

Голова Агентства додав, що окремий фокус уваги спрямований на відбудову соціальних об’єктів. Триває відновлення населених пунктів, що постраждали внаслідок воєнних дій: м.Бородянка (Київська область), с.Ягідне (Чернігівська область), м.Тростянець (Сумська область), с.Циркуни (Харківська область), с.Посад-Покровське (Херсонська область). Загалом Агентство відбудовує 352 об’єкти, з яких 292 – житло, 31 – соціальна інфраструктура, 16 – вулично-дорожня інфраструктура, 8 – адміністративні будівлі, 5 – об’єкти житлово-комунального господарства. Укладено 75 договорів за результатами 87 тендерів на 3,8 млрд грн.

Найєм також повідомив, що протягом 2022-2023 рр Агентство відремонтувало 330 мостів, а окремим важливим напрямом його роботи є також забезпечення воєнної логістики, відбудова на деокупованих територіях. В 2023 році було відновлено проїзд на розчищено понад 1,2 тис км автошляхів та відновлено 89 мостів, що було пошкоджено внаслідок бойових дій. Чехія, США, Франція, Швеція, Норвегія надали штучні мости споруди, сказав голова Агентства.

Він нагадав, що після початку повномасштабної війни 70% експорту доставляється автошляхами. З метою розвитку експортних шляхів до сфери управління Агентства вже передано 23 контрольно-пропускні пункти на західному та південному кордоні, ще 6 знаходяться в процесі передачі. На 11 вже розпочато ремонтні роботи.

Найєм також акцентував на змінах, які були здійснені Агентством з метою зменшення зловживань при закупівлях, підвищення прозорості його діяльності, запобігання корупції. Впроваджено єдині методики закупівель з цивільного будівництва, моніторинг і аналіз закупівель служб, налагоджено ефективний діалог з ринком, запроваджено сертифікацію закупівель за стандартами Королівського інституту закупівель Британії (CIPS). Агентство отримало відзнаку Prozorro Awards за прозорі підходи до закупівель відновлення. Агентство підписало меморандум з НАБУ у сфері запобігання та протидії кримінальним корупційним правопорушенням. Створено Раду прозорості та підзвітності. Розпочато сертифікацію ISO 37001: система управління протидією корупційним правопорушенням.

Агентство є технічним адміністратором всеукраїнських систем, які були розроблені за підтримки міжнародних партнерів: DREAM – єдиний цифровий маршрут для всіх проєктів реконструкції, Є-черга – електронна система перетину кордону, ГІС РР – геоінформаційна система регіонального розвитку.