Сомалійські пірати захопили ланкійський риболовецький траулер

Влада Шрі-Ланки запросила сприяння об'єднаних морських сил для звільнення ланкійського риболовецького траулера, захопленого сомалійськими піратами.

За даними ланкійських ЗМІ, які посилаються на представника ВМС країни, пірати напередодні захопили риболовецький траулер, на борту якого буо шестеро осіб - усі громадяни Шрі-Ланки.

Об'єднані морські сили, до яких входять 40 країн, проводять операції із гарантування безпеки судноплавства, зокрема, біля узбережжя Сомалі. Штаб цих сил розташований у Бахрейні на базі П'ятого флоту ВМС США.