Події

14:33 28.01.2024

Сомалійські пірати захопили ланкійський риболовецький траулер

1 хв читати

Влада Шрі-Ланки запросила сприяння об'єднаних морських сил для звільнення ланкійського риболовецького траулера, захопленого сомалійськими піратами.

За даними ланкійських ЗМІ, які посилаються на представника ВМС країни, пірати напередодні захопили риболовецький траулер, на борту якого буо шестеро осіб - усі громадяни Шрі-Ланки.

Об'єднані морські сили, до яких входять 40 країн, проводять операції із гарантування безпеки судноплавства, зокрема, біля узбережжя Сомалі. Штаб цих сил розташований у Бахрейні на базі П'ятого флоту ВМС США.

Теги: #пірати

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:01 12.03.2021
Українців не було на борту судна, на яке напали пірати в Гвінейській затоці - МЗС

Українців не було на борту судна, на яке напали пірати в Гвінейській затоці - МЗС

10:59 12.03.2021
Біля берегів Беніну пірати напали на танкер, на борту якого були українці - ЗМІ

Біля берегів Беніну пірати напали на танкер, на борту якого були українці - ЗМІ

12:57 21.07.2020
Посольства України в Нігерії та Великій Британії займаються звільненням шести українських моряків, захоплених піратами біля берегів Нігерії - МЗС

Посольства України в Нігерії та Великій Британії займаються звільненням шести українських моряків, захоплених піратами біля берегів Нігерії - МЗС

20:36 20.07.2020
Пірати, які захопили моряків у Гвінейській затоці, поки не висували вимог

Пірати, які захопили моряків у Гвінейській затоці, поки не висували вимог

18:34 18.07.2020
Напад піратів біля берегів Нігерії: серед захоплених у полон моряків 6 українців - МЗС України

Напад піратів біля берегів Нігерії: серед захоплених у полон моряків 6 українців - МЗС України

16:14 18.07.2020
Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон 4 українців - МЗС

Поблизу берегів Нігерії пірати захопили в полон 4 українців - МЗС

11:02 25.05.2020
Звільнено ще одного українця, захопленого піратами у Гвінейській затоці 19 квітня

Звільнено ще одного українця, захопленого піратами у Гвінейській затоці 19 квітня

16:08 24.05.2020
Захоплені піратами в Гвінейській затоці українці звільнені - Кулеба

Захоплені піратами в Гвінейській затоці українці звільнені - Кулеба

07:02 10.05.2020
Пірати атакували судно біля Екваторіальної Гвінеї, ймовірно, захопили в заручники українця і росіянина

Пірати атакували судно біля Екваторіальної Гвінеї, ймовірно, захопили в заручники українця і росіянина

18:57 21.04.2020
Пірати захопили українця біля берегів Беніну - МЗС

Пірати захопили українця біля берегів Беніну - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

Сили оборони за добу ліквідували 740 окупантів, а також 12 артилерійських систем противника

РФ тримає в Чорному морі два підводні човни із залпом до восьми "Калібрів", рівень ракетної небезпеки "дуже високий"

Силами ППО вночі знищено чотири з восьми "шахедів", які атакували Україну

СБУ вручила підозру чиновникам Міноборони та менеджерам "Львівського арсеналу", яких викрили на крадіжці 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів

ОСТАННЄ

Екоактивісти облили супом "Мону Лізу" - ЗМІ

Над Дніпровським районом збито ворожу крилату ракету - Дніпропетровська ОВА

Мер Києва відвідав Донецьку область і передав захисникам 200 FPV-дронів і три системи РЕБ

Двоє невідомих скоїли напад на католицьку церкву в Стамбулі, одна людина загинула

РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох із загальним залпом 24 ракети "Калібр" - Сили оборони півдня України

Більшу частину тунелів ХАМАС під Сектором Гази не зруйновано - WSJ

Пожежу на промисловому об'єкті в Кременчуцькому районі загасили

На Таврійському напрямку окупанти здійснили 892 артобстріли за минулу добу - Тарнавський

Ідентифіковано п'ятьох загиблих, яких дістали з-під завалів у Нью-Йорку - поліція

Напади на військкомати в Росії свідчать про недовіру до обіцянок Путіна - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА