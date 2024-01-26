Події

10:22 26.01.2024

Окупанти завдали вночі удару по Мирнограду Донецької області, 6 осіб поранено - ОВА

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Шість мешканців міста Мирноград Покровського району Донецької області дістали поранень, зокрема двоє дітей, унаслідок ракетного удару з боку російських окупантів в ніч на п'ятницю.

"Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу, одну особу доправлено в лікарню, решта госпіталізації не потребують", - повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі в п'ятницю уранці.

За його словами, ракетою зруйновано адміністративну будівлю в місті, пошкоджено сім п'ятиповерхових житлових будинків, магазин, підприємство, школу і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки.

"На місці працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуються", - написав Філашкін. 

Теги: #обстріл #донецька_область

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