Окупанти завдали вночі удару по Мирнограду Донецької області, 6 осіб поранено - ОВА

Шість мешканців міста Мирноград Покровського району Донецької області дістали поранень, зокрема двоє дітей, унаслідок ракетного удару з боку російських окупантів в ніч на п'ятницю.

"Усім пораненим надано необхідну медичну допомогу, одну особу доправлено в лікарню, решта госпіталізації не потребують", - повідомив голова Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі в п'ятницю уранці.

За його словами, ракетою зруйновано адміністративну будівлю в місті, пошкоджено сім п'ятиповерхових житлових будинків, магазин, підприємство, школу і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки.

"На місці працюють представники місцевої влади, поліція та рятувальники. Усі обставини злочину ретельно документуються", - написав Філашкін.